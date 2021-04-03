Барнаульский спортсмен-водник получил серьезные травмы во время камнепада в Пакистане

29 марта в ущелье Ронду на реке Инд во время камнепада серьезно пострадал барнаульский спортсмен Сергей Митюков. Как сообщает региональный Минспорт, Сергей входил в состав команды российских туристов-водников, проходивших связку водных маршрутов шестой категории сложности в верховьях реки Инд в Пакистане.

Сергей Митюков. Фото из личного архива.

По словам участника команды, барнаульца Сергея Блошкина, несчастный случай произошел, когда часть спортсменов переодевалась в автобусе перед спуском в каньон. Большой камень пробил автобус в том месте, где находился Сергей, в результате чего он получил многочисленные травмы и переломы. Спортсмена доставили в военный госпиталь в ближайший город Скарду, далее военным бортом в столицу – Исламабад. Сейчас он находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Барнаульцу необходима операция на ноге и ключице, однако транспортировать в Россию не позволяет его состояние. Родные и друзья туриста собирают средства на дорогостоящее содержание в местной больнице. За более подробной информацией можно обратиться к жене Сергея Полине Митюковой (телефон: +7−903−958−1199, инстаграм: @niti_gor).

30-летний Сергей Митюков – кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, участник спортивных маршрутов высоких категорий сложности, двукратный победитель соревнований «Золотой гид Алтая». Также он тренировал подрастающее поколение, участвовал в приспособлении спортивного зала школы № 118 для занятий туризмом.