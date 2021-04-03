Родители барнаульских школьников сдали Единый государственный экзамен

В пятый раз столица Алтайского края присоединилась к Всероссийской акции «На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ с родителями», инициированной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В этом году вместе с родителями выпускников знания по русскому языку проверили министр образования и науки региона Максим Костенко, ректоры алтайских вузов, представители общественных организаций, депутаты.

Участникам акции необходимо было прочесть текст, ответить на вопросы и написать сочинение всего за полчаса работы. Фото Андрея Чурилова

Для взрослых все как для детей. Перед входом в аудиторию попросили сдать все гаджеты, пройти через металлоискатели, избавиться от шпаргалок, если таковые есть. Затем при участниках распечатали бланки для ответов и раздали настоящие экзаменационные задания.

– Когда впервые сдавал ЕГЭ, кстати, тоже по русскому языку, было волнительно, сейчас уже не так, – рассказывает Максим Костенко. – Известно, что родители испытывают большую тревожность по поводу сдачи экзамена, чем их дети, начинают переживать: вдруг балл будет не такой, как хотелось бы, вдруг не поступит – все-таки событие судьбоносное. Акция дает возможность взрослым примерить роль выпускника на себя, прочувствовать момент, понять, что причин для беспокойств нет, успокоиться самим и убедить детей, что все получится.

Между тем сегодняшние одиннадцатиклассники волнуются гораздо меньше, чем их предшественники – за годы проведения экзамена привыкли к такой форме проверки знаний. Их результаты тоже растут год от года, а вузы выделяют для перспективных абитуриентов дополнительные бюджетные места – в этом году в крае их появилось в общей сложности для специалитета, бакалавриата и магистратуры около 800.

– Мы понимаем важность сегодняшнего мероприятия, – подчеркивает участник акции, ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Андрей Марков. – Конечно, той ответственности, которая лежит на школьниках, на нас сегодня не было, но мы в полной мере ощутили экзаменационную атмосферу. Главное внимательно слушать организаторов, помогающих в аудитории, внимательно заполнять бланк. Если что-то непонятно, спрашивать – даже у нас, кто принял и сдал огромное количество всевозможных экзаменов, возникали вопросы. Считаю, что такие мероприятия нужно проводить дальше.

Кстати, по итогам проведения акции подписано соглашение с ведущими вузами края и общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи» о взаимодействии в реализации кампании государственной итоговой аттестации 2021 года.