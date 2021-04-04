Видео: кто живет в питомнике редких птиц в Барнауле?

Жителям Барнаула напомнили, что на территории города есть питомник редких птиц «Алтай Фалькон».

Он находится по адресу: ул. Лесосечная, 25а.

В пресс-службе мэрии рассказали, что название питомника восходит к латинскому «сокол» и сначала здесь разводили только этих птиц. На сегодняшний день в питомнике живут также болотная сова, японский перепел, снегирь, щегол, щур, домовой сыч, филин, сизый голубь, орел-могильник, беркут — всего около 200 птиц.

Отдел по охране окружающей среды подготовил видеоролик, в котором представлены жители питомника.