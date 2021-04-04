Не только гребля. В мае в Барнауле пройдет еще одно крупное спортивное событие

С 6 по 14 мая в «Титов-Арене» пройдет первенство России по боксу среди юниоров (спортсмены 17-18 лет). Как к нему готовятся в Барнауле, чем будут удивлять гостей и почему вообще соревнования проходят у нас?

Мартовское первенство Сибири по боксу, прошедшее в Барнауле, стало генеральной репетицией первенства России. Фото Ярослава Махначёва.

Первенство России – это правда круто?

Да. В последний раз боксерские соревнования подобного масштаба в краевой столице проходили 40 лет назад – во Дворце спорта состоялось первенство спортивных обществ. Да, позже у нас организовывали достаточно крупные турниры по профессиональному боксу, даже были чемпионские бои, но это все же разные вещи.

На проведения первенства России претендовала Москва, Краснодар, но в федерации бокса России выбрали Барнаул, оценив нашу презентацию, а также количество и уровень организации проводимых в Алтайском крае первенств Сибирского федерального округа. Кстати, первенство СФО среди юниоров в марте тоже прошло в Барнауле.

Кто к нам приедет?

Ожидается участие 320 спортсменов в 10 весовых категориях. У Алтайского края в некоторых весах будет по два представителя – ряд боксеров дополнительно прошли отбор через первенство СФО и первенства спортобществ. Наиболее перспективные для нас категории – 52, 56 и 60 кг, в них есть свои звездочки, способные дойти до финалов, а то и победить и пройти отбор на первенство России. При этом конкретных медальных задач перед хозяевами руководство не ставит. Самое главное, чтобы турнир дал толчок для развития бокса в регионе.

Всего же в Барнауле в эти дни ждут около 600 гостей – помимо спортсменов, это тренеры, судьи, почетные гости.

Будут ли звезды бокса?

Обязательно. Председатель правления федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян анонсировал приезд десяти звездных почетных гостей – победителей Олимпиад и чемпионов мира. Кто именно посетит Барнаул, пока неизвестно, но ранее Тоноян уже говорил «ВБ», что на первенство России приедут олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов Александр Поветкин и двукратный победитель Олимпиады Алексей Тищенко. В «Титов-Арене» создадут специальные фото-зоны, где можно будет встретиться с VIP-гостями. Также они проведут мастер-классы в боксерских школах города.

20 млн. руб. – бюджет организации первенства России по боксу. Половина суммы выделена из краевого бюджета, остальные средства – из федерации бокса региона.

Почему так долго идет турнир?

Участники проведут минимум по пять боев, так что им нужен отдых. Поэтому организаторы решили: когда одни весовые категории проводят бои, другие отдыхают.

Как все организуют?

Лед в «Титов-Арене», скорее всего, топить не будут, его закроют специальным покрытием, не пропускающим холод. В зале установят два ринга, на которых пройдут предварительные бои. Потом один уберут, начиная с 1/8 финала, поединки начнут проводить на одном ринге.

Открытие состоится 6 мая в 17.00, в фойе «Титов-Арены» за пару часов до этого начнется презентация Алтайского края. 13 мая пройдут финальные бои, 14 – закрытие соревнований.

В течение всего турнира, в фойе планируют проводить турниры по кибер-боксу. 8 мая на улице установят полевую кухню. Все тонкости развлекательной программы еще разрабатываются. Вход для болельщиков будет бесплатный. Трансляции поединков также можно будет увидеть на канале «Бокс ТВ» и на большом экране на фасаде «Титов-Арены».

Что с ограничениями?

Как говорит министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, есть план «А» и план «Б». Первый сценарий – оптимистичный, с минимумом ограничений. Второй – на случай ухудшения эпидситуации. Когда будет принято окончательное решение, на данный момент министр сказать затруднился. Совсем уж тяжелых форс-мажоров с отменой соревнований не ждут, но и этот вариант, сами понимаете, не исключен.

Чего ждать дальше?

Алексей Перфильев говорит, что проведение подобных турниров в Барнауле должно стать традиционным. Краевые и сибирские соревнования постепенно должны переехать в муниципалитеты, а столица региона организовывать российские первенства.

Не исключено, Барнаул попытается замахнуться и на первенство Европы по боксу, но конкретных сроков пока нет. Во-первых, есть организационные проблемы, тот же номерной фонд в гостиницах, ведь такой турнир – это около 1200 участников. Во-вторых, нужно воспитать своего спортсмена, который гарантировано попадет в сборную и выступит на турнире. Иначе, по мнению Армена Тонояна, зачем проводить соревнования, если в нем не будет своих участников, за которых все придут поболеть.