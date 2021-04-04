«Виртуальная покупка» обернулась барнаульцу «разводом» на 30 тысяч рублей

Он хотел купить шлем виртуальной реальности, но продавец оказался мошенником.

В отделении полиции он рассказал, что объявление о продаже необходимой ему вещи он нашел на одном из сайтов в Интернете. В ходе переписки продавец предложил сделать отправление через службу доставки. Цена за товар составила 26 тысяч рублей.

После этого жителю Барнаула на электронную почту пришло письмо, в котором была ссылка для оплаты заказа. Перейдя по ней, барнаулец ввел данные своей банковской карты, с которой снялось 25 тысяч рублей. Однако «лжепродавец» сообщил, что оплата не прошла и нужно заново провести транзакцию, в результате которой снялось еще 5 тысяч рублей.

Тогда злоумышленник перестал отвечать на сообщения и заблокировал свой аккаунт. Молодой человек обратился в правоохранительные органы. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета».

Сотрудники полиции напоминают, что при совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо проявлять бдительность и быть предельно внимательными.