Барнаулец совершал покупки с карты, найденной на улице

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета».

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В полицию обратился 25-летний барнаулец, который рассказал, что накануне потерял свою банковскую карту, с которой впоследствии кто-то рассчитывался в магазинах. Сумма причиненного ущерба составила более 2 тысячи рублей.

Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался житель Барнаула 2000 года рождения, ранее не судимый.

Установлено, что подозреваемый нашел на улице возле аптеки банковскую карту и решил ею воспользоваться в своих целях. Молодой человек отправился в продуктовый магазин, где купил продукты. Затем направился в магазин спорттоваров, в котором купил боксерские перчатки, капы для единоборств и бинты. Потратив все деньги, банковскую карту он выбросил.

Молодой человек дал признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.