Барнаульские ракетчики впервые применили СВЧ-пушку на учениях МБР «Ярс»

Учения проходили на территории Алтайского края. Военные дистанционно очистили от мин и взрывных устройств маршрут движения подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» с помощью электромагнитной «пушки».

Фото: Минобороны РФ

Чтобы уничтожить дистанционно управляемые взрывные устройства на маршрутах стратегических комплексов «Ярс», в Барнаульском ракетном соединении применили машину дистанционного разминирования «Листва». По сценарию учений, диверсанты заложили около 20 взрывных устройств.

«Листва» обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии более 50 метров от самой трассы. Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок», — рассказали в Минобороны РФ.

Известно, что раньше для ликвидации взрывных устройств на расстоянии эту технологию не использовали. Машина выводит из строя или блокирует электронные компоненты взрывателей или производит их подрыв.

«Подрывы произошли до начала движения колонны, все «закладки» были уничтожены», — добавили в министерстве, отметив, что «Ярсы», для которых предназначались мины, в это время находились на большом расстоянии от места взрыва.

Не имеющая аналогов машина дистанционного разминирования «Листва» выпускается холдингом «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Машина применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М». Она способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 метров, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику, пишет РИА Новости.