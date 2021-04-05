Чем удивил и порадовал книжный форум «Издано на Алтае»

Подведены итоги XVI фестиваля книги «Издано на Алтае», который за полтора месяца стал поводом для 70 самых разных событий – от творческих встреч и презентаций до круглых столов и бесед о литературе с участием известного критика.

За книгу из серии “Алтай. Судьба. Эпоха” об Александре Родионове награду фестиваля получила Лариса Вигандт. Фото Андрея Чурилова

Издательский срез

В этом году фестивальная программа охватила 9 площадок, а это библиотеки не только Барнаула, но и Новоалтайска, Бийска, Павловска, Завьялово. Здесь можно было не только познакомиться с новыми книгами, изданными на Алтае, но и встретиться с их авторами, поучаствовать в дискуссиях на литературные темы.

Этот фестиваль знаменателен тем, что на нем было представлено сразу две книги из серии «Алтай. Судьба. Эпоха» – знакового регионального проекта, посвященного выдающимся личностям, которые родились, жили в нашем крае, и внесли большой вклад в развитие российской культуры, науки, техники и других областей социально-культурной деятельности. На этот раз книжная серия пополнилась изданиями об Александре Родионове (автор Лариса Вигандт) и Василии Штильке (Валентина Кладова и Валерий Скубневский).

В рамках фестиваля прошел и круглый стол «Иллюстрация – сила книги: проблемы современного художественного оформления книг» – первое в истории издательского дела на Алтае тематическое мероприятие, собравшее представителей всех сторон процесса – от издателей до дизайнеров и книжных графиков. Состоялась онлайн-встреча с известным литературным критиком Галиной Юзефович, которая поразмышляла о ситуации на книжном рынке и о ситуации в литературе.

Были представлены читателям и новые издания, в числе которых – «Мысли напрокат» выдающегося спортсмена, тренера, почетного гражданина Барнаула Валерия Метелицы (его подготовила Ирина Березюк, вдова Валерия Андреевича), книга искусствоведа Михаила Чурилова «Artmaker Юрий Эсауленко» об одной из самых ярких фигур барнаульского авангарда, сборник стихов Михаила Гундарина «Простые слова», исследование «Весна сорок третьего: Алтайские лыжники в боях за Севск», осуществленное под руководством кандидата исторических наук, председателя Алтайского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Дмитрия Вейна, юбилейный альбом Алтайской краевой организации «Союз художников России», отметившей свое 80-летие.

Около 800 книг было представлено в рамках титульной экспозиции фестиваля.

Фестивальные открытия

Между тем главным событием книжного марафона считается награждение авторов, получивших титул «Лучшая книга Алтая». По традиции в этом конкурсе участвуют все издания титульной экспозиции фестиваля (за исключением книг-победителей краевого конкурса литературных произведений) – то есть те, что вышли в свет в прошлом году и поступили в краевую библиотеку в качестве обязательного экземпляра до 1 марта 2021 года. В Год науки и технологий наиболее широко была представлена номинация «Лучшее научное издание», в которую вошло семь работ. В номинации «Лучшее краеведческое издание» из пяти претендентов победителями стали сразу две книги из серии «Алтай. Судьба. Эпоха» – впервые в истории конкурса. А вот поэтическую номинацию из конкурсной программы пришлось исключить, так как она была недостаточно представлена на фестивале книги. Зато вместо нее была учреждена специальная номинация «Лучшее издание, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

– В наше время издать книгу, посвященную войне, очень сложно, – представила номинацию министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Хотя это невероятный пласт в отечественной истории, в которой еще так много белых пятен. И издать книгу на высоком уровне, так, чтобы внести весомый вклад в эту тему, – очень важно.

В числе побед конкурса были и настоящие открытия – победителем в номинации «Лучшая книга для детей» стала повесть «В большой семье» Аделаиды Котовщиковой. Известная советская писательница (тираж ее книг в свое время составлял свыше 2,5 миллиона экземпляров), которая во время блокады Ленинграда была эвакуирована на Алтай, где работала корреспондентом газеты «Алтайская правда».

– Эта книга увидела свет в рамках проекта «Главная тема – дети: блокадный Ленинград – Алтай», поддержанного Фондом президентских грантов, – пояснила директор краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской Людмила Санкина. – Благодаря этому проекту мы выпустили произведение в печатном варианте (тиражом 1000 экземпляров), в аудиоформате (100 экземпляров) и разработали настольную историко-литературную игру «Ленинград – Алтай: путешествие во времени» с элементами дополненной реальности. С презентацией этого проекта мы побывали в семи городах Алтайского края.

Победители конкурса «Лучшая книга Алтая»:

– «Лучшее научное издание»: коллективная монография «Цифровая нутрициология: применение информационных технологий при разработке и совершенствовании пищевых продуктов»;

– «Лучшее краеведческое издание»: книги из серии «Алтай. Судьба. Эпоха» – «Александр Родионов» и «Василий Штильке: гражданский подвиг»;

– «Лучшая книга художественной прозы»: «Завтрашние чудеса» Игоря Корниенко;

– «Лучшее художественное оформление книги»: книга-альбом «Восемьдесят лет Алтайской краевой организации Союза художников России»;

– «Лучшая книга для детей»: «В большой семье» Аделаиды Котовщиковой; – «Лучшее издание, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»: книга-альбом «Алтай. Победа – 75».