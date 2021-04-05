Одной ногой в финале. БК «Барнаул» разгромил в полуфинале магнитогорский «Металлург»

Помешать выйти в следующую стадию нашим баскетболистам может только фантастическое невезение.

Фото Дмитрия Евполова.

В полуфинальном матче БК «Барнаул» вышел на магнитогорский «Металлург». Соперник, в течение почти всего регулярного чемпионата выглядевший крепким сибиряком, на финише турнира вдруг рванул вперед и обошел барнаульцев в турнирной таблице, оттеснив их на третью строчку. Благодаря этому в полуфинале «Металлург» оказался в более выгодной ситуации, так как получил право второй, решающий, матч провести дома.

Барнаульцы же, хоть и прошли в четвертьфинале другую уральскую команду – «Челбаскет» из Челябинска, оставили вопросы. Свою игру наша команда показала только во второй половине игры, все остальное время, а также почти весь первый матч, солировали соперники. Между тем «Металлург» представлялся более грозным оппонентом.

Первый полуфинал в Барнауле собрал аншлаг. На трибунах среди болельщиков был и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, знакомый с баскетболом не понаслышке.

Поклонникам команды переживать за нее не пришлось – хозяева показали образцово-показательный баскетбол, здорово действуя в защите и просто сметя оппонентов в нападении.

Уже к большому перерыву барнаульцы вели «+13», а в самом начале третьей четверти вырвались вперед уже на 20 с лишним очков. В итоге наши баскетболисты победили со счетом 96:69. Конечно, в ответной игре, которая пройдет 8 апреля в Магнитогорске, всякое может быть, но чтобы не выйти в финал, барнаульцам надо проиграть с разницей более 27 очков.

Во втором полуфинале «Чебоксарские ястребы» дома обыграли «Тамбов» 71:64.