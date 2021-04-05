Рассказываем, когда в Барнауле пройдёт библионочь

23 апреля 2021 года в библиотеке имени Шишкова в Барнауле с 18:00 до 21:00 в рамках Библионочи пройдут интеллектуальные игры, научные опыты, лектории, квесты и многое другое.

Ставшая уже традиционной акция в 2021 году посвящена Году науки и технологий и 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Она получила название «Очевидное-невероятное».

Кто сможет посетить мероприятие, и что смогут увидеть барнаульцы, читайте в материале «Вечернего Барнаула».

Кто принимает участие?

Среди участников Библионочи: центр «Наследники Ползунова», технопарк «Кванториум. 22», центр молодежного инновационного творчества «Интеркот» и многие другие.

Так, команда центра «Наследники Ползунова» проведёт увлекательные опыты в области химии и физики, представит экспозицию своих изобретений. Технопарк «Кванториум. 22» устроит квадрокоптер-шоу в финале праздника. Постоянный спикер клуба библиотеки «Связь времен», Сергей Усольцев увлечёт посетителей в глубины изобретательства и расскажет о двигателях промышленной революции — о личностях и их «придумках», перевернувших когда-то мир. Центр «Интеркот» удивит роботами, мастер песочной анимации Ирина Казанцева порадует программой по произведению «Маленький принц», барнаульские музыканты исполнят песни на тему науки, искусствовед Михаил Чурилов ждёт всех на музыкально-лекционную программу об освоении космоса в изобразительном искусстве и музыке. А ещё, будет звучать винил и завлекать экспозиция чудесных вещей из пластинок, которым подарили вторую жизнь.

Он сказал: «Поехали»!

60-летнему юбилею первого полёта человека в космос будет посвящена познавательная программа о космической истории края от Алтайского краеведческого музея. А ещё участникам предложат поиграть в познавательную игру, посвященную изобретательству на Алтае, увидеть красивый «привет» от Литературного театра библиотеки. Но и это не все: есть в программе праздника нечто, не вписывающееся в основную тему, но от этого не менее интересное. 23 апреля в библиотеке можно увидеть книжно-иллюстративную выставку к 800-летию со дня рождения Александра Невского, и поучаствовать в реконструкции легендарного Ледового побоища вместе с клубом исторической реконструкции «Добрыня».

Открытый космос книгохранилища

Представить себе Библионочь без экскурсий в книгохранилище — самое секретное место библиотеки, невозможно. В этом году там образуется настоящая черная дыра, попасть в которую смогут те, кто заранее зарегистрируется (запись уже открыта на сайте «Шишковки»). Экскурсанты почувствуют себя библиокосмонавтами и под руководством опытного штурмана преодолеют все испытания, выйдя минут через 15 в открытый космос.

Как пройти в библиотеку?

Чтобы стать частью всего «очевидного-невероятного», необходимо быть читателем «Шишковки»: вход в библиотеку во время акции будет осуществляться только по действующим читательским билетам. Если у вас просроченный билет, перерегистрируйте его. А если у вас нет читательского билета главной библиотеки региона, но вам очень хочется попасть на Библионочь, оформите билет до 17:00 23 апреля: в часы мероприятия сектор записи работать не будет. Каждый, кто оформит читательский с 5 по 23 апреля, получит билет в фирменной стилистике Библионочи-2021, и номера билетов будут участвовать в традиционном розыгрыше пригласительных на спектакли в алтайские театры и программы в филармонии и концертном зале «Сибирь»: розыгрыш проведут в финале праздника.

Так же библиотека настоятельно напоминает, что Библионочь-2021 смогут посетить дети, старше 14 лет. В программе не предусмотрены мероприятия для более юной аудитории. Ни лимонада, ни шоколада, ни «рисовалок-прыгалок», ни аниматоров. Пожалуйста, учитывайте это, собираясь провести время в библиотеке!

Отметим, что все оформившие читательские с 5 по 23 апреля, получат от «Шишковки» билет в фирменной стилистике Библионочи-2021. Номера билетов будут участвовать в традиционном розыгрыше пригласительных на спектакли в алтайские театры и программы в филармонии и концертном зале «Сибирь».