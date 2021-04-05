Стало известно, как в 2021 году выпускники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Особенности проведения экзаменов утвердили Минпросвещения и Рособрнадзор.

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Выпускающиеся одиннадцатиклассники в 2021 году, которые не планируют поступать в вуз, будут сдавать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике.

Те, кто намерен поступать в вуз, будут сдавать обязательный экзамен по русскому языку и предметы по выбору, необходимые при поступлении.

Выпускники 9-х классов в 2021 году сдают ОГЭ только по языку и математике.

По данным «Парламентской газеты», в текущем году основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные — 13–17 июля и 3–15 сентября.