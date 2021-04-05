Театр, где зритель – режиссер

В Барнауле действует театр, где для постановки не ищут пьес, режиссерских и сценографических решений, не устраивают репетиции и генеральные прогоны. Есть только рассказанная зрителями история и актеры, которые готовы тут же ее разыграть. Речь идет о плейбек-театре, существующем на грани театра и психологии.

Следующий показ плейбек-театра «Анапаит» состоится 18 апреля в 18.00 на сцене «Крепостного театра» (ул. Кирова, 51а).

Фото предоставлено участниками театра «Анапаит»

Психотерапевтический эффект

Этот вид театра, в основе которого лежит импровизация, зародился в Америке в 1975 году. Его создатель – профессиональный артист Джонатан Фокс, мечтавший о том, чтобы актеры и зрители слышали друг друга, а театр поднимал вопросы, важные здесь и сейчас. С тех пор плейбек-движение распространилось по всему миру, в нашей же стране эта форма театра прижилась лет двадцать назад. Люди, постигшие его законы (на деле – прошедшие специальное обучение, сертификацию), создают плейбек-команды в разных точках города и показывают перформансы. Кстати, для Сибири это довольно редкое явление – подобные театры сегодня существуют в Красноярске, Новосибирске, Кемерове, Барнауле.

– По образованию я психолог, и когда мне довелось впервые познакомиться с принципами театра зрительских историй, то оказалось – это то, что я искала давно, – делится основатель барнаульского плейбек-театра «Анапаит» Татьяна Калашникова. – В итоге, пройдя специальное обучение плейбек-практике в Краснодаре, я решила набрать труппу здесь.

По словам Татьяны Калашниковой, главный постулат плейбек-театра в том, что любая история представляет собой ценность. И эта идея сама по себе имеет психотерапевтический эффект. Ведь за рассказанной историей скрываются смысловые пласты, которые человек не всегда способен озвучить. И задача плейбек-команды в том, чтобы это незримое распознать и облечь в форму.

Название «плейбек-театр» родилось от фразы, которая когда-то служила названием для самой первой труппы: «We play the story back to you» – «Мы играем историю, возвращая ее тебе».

– Зрители могут рассказывать о том, как их сбила машина, как они потеряли работу, одержали победу в каком-нибудь ответственном конкурсе, или размышлять на заранее обозначенную проблему (так, в числе тем, которые поднимал «Анапаит» – «Человеку нужен человек», «18+», «О чем молчат мужчины»), – говорит она. – Но из этой истории актеры должны извлечь главную мысль и отбросить все второстепенное. Они словно считывают – почему человеку было важно сейчас рассказать именно об этом, с ходу импровизируют на эту тему. В итоге история словно возвращается назад зрителю, который не только чувствует себя услышанным, но и находит в увиденном новые смыслы. Что интересно, к происходящему автоматически подключаются и другие зрители, отчего возникает некое чувство единения, которое Джонатан Фокс называл «нарративной ретикуляцией». Иначе говоря, срабатывают законы хорошего искусства – все, что ты видишь или слышишь, тут же откликается в тебе.

Служение людям

Принципы плейбек-театра – это некий набор ритуалов. Начнем с того, что это действо всегда происходит с участием четырех-пяти одетых в черное актеров. С одной стороны от них находится ведущий, с другой – музыкант, умеющий импровизировать, а значит, тоже подключаться к истории (иногда на спектакли приглашается и художник). В качестве реквизита обычно используются цветные платки, которые по ходу действия то и дело становятся символическими, условными обозначениями предметов и явлений. Сама импровизация – не стихийна, она имеет ряд четких законов. К примеру, одну историю ведущий рекомендует актерам сыграть как пластический этюд, другую – облечь в символическую форму (палитра, жидкая скульп-тура). За время показа может быть выслушано и сыграно 5-7 историй.

– Между показами актеры не столько упражняются в сцендвижении и речи, сколько учатся навыкам коллективной импровизации, умению прислушиваться к себе, быть аутентичными, а также правильно задавать наводящие вопросы, – комментирует Татьяна Калашникова. – Между тем главная задача актера – не в том, чтобы сделать шарж или пародию на рассказчика, а в том, чтобы история прозвучала с новыми акцентами, а значит, сам рассказчик и другие зрители смогли посмотреть на нее под другим углом.

Артисты плейбек-театра – люди самых разных профессий и увлечений. К примеру, Ольга Бурилова – главный библиотекарь отдела комплектования фондов краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. По ее мнению, от обычного театра «Анапаит» отличается тем, что в нем актеры не играют, а проживают истории, которые произошли с кем-то в реальности, примеряют их на себя. Еще одна участница Анастасия Коротких по профессии – эколог. Новая форма театра привлекла ее прежде всего тем, что актеры здесь учатся чутко относиться к людям, а главное – разбираться в том числе и в себе. Для Никиты Кострубова плейбек-театр – это не актерство, а, скорее, служение людям, которые доверили свои истории и пытаются по-новому взглянуть на прожитое.

– Не случайно в финале каждого показа мы говорим зрителям о том, что все рассказанные ими истории остаются в нашем сердце, – говорит основатель театра. – И это не просто слова. Ведь все, что нами сыграно, мы пропускаем через себя, и это в нас живет и отзывается.