Учимся решать, а не избегать конфликтных ситуаций

Что делать, если ваш ребенок в школе стал участником конфликта? Профессиональные рекомендации дает педагог-психолог высшей квалификационной категории, руководитель оздоровительно-образовательного центра «Гармония» Елена Абузова.

В правильном споре рождается истина.

Фото Андрея Чурилова

– Идея долженствования в последнее время становится главной. Учитель в школе полагает, что он должен дать знания и больше ничего, а воспитывать ребенка должны его мама и папа. Родители считают, что их задача накормить чадо и отправить в школу, а дальше за них воспитательную работу проведет педагог. Ребенок убежден, что он не должен трудиться над собой, учителя должны его беспрекословно понимать, а родители – обеспечивать, – объясняет Елена Абузова.

Общее непонимание, по мнению психолога, приводит к тупику: все всем обязаны и никто ничего не должен. Зачастую такой подход и становится источником конфликтов.

Правила игры

Прежде чем выйти в социум, будущему школьнику нужно объяснить общие правила игры. Рассказать, чего делать нельзя.

– Человек, который не понимает запретов, дезорганизован. Он не понимает, как ему действовать: вроде бы ничего не запрещают, но тогда почему все гневаются? Заметила, что в 1990-х годах дети говорили только об обязанностях и абсолютно не знали своих прав, а у современных детей наоборот. Легче всего с правами и обязанностями разбираться на сказках. Например, «Золушка»: какие были права у Золушки и какие обязанности? А какие у дочерей мачехи? И потом проводим параллель с нашей жизнью, – рекомендует Елена Леонидовна.

Школьные конфликты можно разделить на несколько групп. Мотивационные возникают между учеником и учителем, когда первому неинтересно на уроке. В большинстве своем ребенок просто не приучен трудиться. Ну не может быть каждый урок таким захватывающим, как цирковое представление, иногда нужно прикладывать усилия и учиться.

Вторая группа связана с недостатком организации учебного процесса. Первый критический возраст при этом – шесть лет.

– Для нашего центра есть отправная точка – «конец сентября», когда к нам начинает идти поток дезориентированных первоклассников. Именно в этот период ребенок с удивлением обнаруживает, что школа – это не только красивый портфель и форма, но и большой труд, – констатирует педагог.

Еще одна череда конфликтов начинает всплывать между пятиклассниками: разные учителя, разные требования, поток новой информации – все это накладывается на подростковый возраст, когда дети начинают отстаивать свое мнение, доказывать собственную значимость.

Следующий конфликтный период – 9-й класс. Перед подростками встают новые проблемы: нужно решать, что делать дальше – продолжать учиться в школе или получать рабочие профессии.

– Мы даже не подозреваем, насколько волнуются и переживают наши дети. Растет раздражение, агрессивность, неумение сдерживать себя. В такой ситуации ребенку обязательно нужно помогать, – уверена эксперт.

Спор поможет

В зависимости от результатов решения конфликтных ситуаций, их можно обозначить как деструктивные или конструктивные. Итогом первого столкновения являются разрушение отношений, обиды, непонимание.

Конструктивный конфликт добавит в копилку опыта ребенка социальные навыки, которые помогут ему в общении со сверстниками, научат решать проблемы, что пригодится ему и во взрослой жизни.

Елена Абузова: «Важно научить ребенка культуре поведения в

конфликтной ситуации. После каждого спора

необходимо осмысление. Затем – работа со своими

эмоциями. Можно попытаться проговорить вслух

свои чувства, можно записать их на листке и порвать

на мелкие клочки, нарисовать проблему, вылепить

плохое настроение из пластилина. Главное – прийти

в состояние равновесия».

Бывают ситуации, когда школьник оказывается втянутым в длительный конфликт. В этом случае психолог рекомендует досконально разобраться в ситуации, а потом уже принимать меры.

– Если, например, школьник с вызывающим расстройством поведения третирует другого и не понимает никаких уговоров, то необходимо принимать меры. Существует такой постулат: «Если ребенка не воспитывают родители, то его начинает воспитывать общество». Есть комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Второй рычаг – школьные мероприятия, педсоветы. В общероссийской практике существует комиссия по разрешению школьных конфликтов. Ситуацию нельзя оставлять.

Шаги выхода из конфликта простые и понятные. Начать с разговора с собственным ребенком, обращая его внимание на то, как он может изменить свое поведение. Очень часто проблема устраняется уже на этом этапе. Во-вторых, необходимо поставить в известность классного руководителя. В силах педагога провести тематическое занятие на классном часу, посвященное волнующему вопросу. Если конфликт на этом этапе не исчерпывается, то можно пригласить на занятие специалиста-психолога. Иногда разумным шагом в прекращении конфликта является перевод ребенка в другую школу.

В споре всегда важно сохранять самообладание и ясность ума и учиться отстаивать свои интересы спокойно, не переходя на крик.

Для того чтобы ребенок учился анализировать собственное поведение, можно предложить ему вести дневник. Для этих целей подарите небольшой красивый блокнотик, который бы входил в ладошку. И предложите каждый день символами вырисовывать: столько-то раз была конфликтная ситуация, но я смог ее достойно разрешить, удержавшись от гнева.