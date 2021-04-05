В алтайском заповеднике запечатлели росомаху

«Вечно голодное» животное зафиксировали камеры видеонаблюдения в Национальном парке «Сайлюгемский».

На сайте нацпарка рассказали, что представитель семейства куньих Gulo gulo gulo, то есть росомаха, часто портит фотоловушки и водит за нос исследователей снежного барса.

Дело в том, что отпечатки лап росомахи очень напоминают барсиные. И только специалисты могут отличить, кому они принадлежат на самом деле.

«У снежного барса 4 пальца, у росомахи — 5. Однако путаница происходит не потому, что в горах сложно считать, а из-за того, что пятый палец у росомахи расположен выше остальных и не всегда отпечатывается. Отчетливые следы можно увидеть только на глубоком снегу», — отмечает Алексей Кужлеков, научный сотрудник Сайлюгемского национального парка.

Повадки росомахи также напоминают барсиные: тоже метит маркировочные камни, делает поскребы и оставляет пахучие метки.

Ученые констатируют, численность хищника в Сайлюгемском парке заметно увеличилась, особей фиксируют на всех участках, практически в каждом логу.