В Барнауле разыскивают пропавшую пенсионерку

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помощи в её поисках.

Известно, что 81-летняя Вишнякова (Шепелёва) Лидия 4 апреля 2021 года около 12:00 ушла из дома и не вернулась.

Рост у женщины 161 сантиметр, телосложение нормальное. Пенсионерка со светло-русыми волосами до плеч и светло-серыми глазами была одета в бежевую куртку, тёмные брюки, чёрные сапоги, светло-сиреневую шапку. С собой у жительницы Барнаула голубая сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).