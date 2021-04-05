Вода, поступающая в дома барнаульцев в период паводка, пригодна для питья

С конца марта на станции очистки речной воды началась горячая пора: уже сейчас обская вода начинает стабильно наращивать мутность на 1-2 единицы – это является первым сигналом для введения режима повышенной готовности. На очистных сооружениях ужесточается технологический режим в части фильтрования воды и последующего лабораторного контроля.

Ежедневно лаборанты на станции очистки речной воды проводят около 1100 исследований и проб.

Фото Андрея Чурилова

Период, когда таяние снега уже началось, а река еще не вскрыта, считается самым тяжелым для сотрудников водоснабжающего предприятия. Для того чтобы поддерживать надлежащее качество питьевой воды, на очистных сооружениях проводятся дополнительные технологические мероприятия. В частности, отбор проб воды осуществляется в два раза чаще каждые полчаса. Усиливается и контроль со стороны Роспотребнадзора, который берет образцы воды на исследование ежедневно, хотя в обычное время достаточно проводить контрольные мероприятия два раза в неделю.

Главная особенность работы в этот период заключается в том, что после очистки вода с примесями сразу поступает в канализацию и не проходит повторную обработку в «голове» очистных сооружений, потому как слишком загрязнена. В паводковый период находящаяся в воде взвесь настолько мелкая, что при фильтровании не отделяется от воды. Чтобы освободить ее от примесей, приходится добавлять реагенты, позволяющие склеить частицы в крупные агломераты и задержать их на фильтрах. Кроме того, в речной воде меняются многие показатели: количество нитратов и нитритов, содержание аммиака и перманганатная окисляемость. В паводковый период недостаточно двух этапов очистки – отстаивания и фильтрования, к ним добавляется ключевой – обеззараживание. Используемые реагенты позволяют очистить паводковую воду до состояния питьевой, которая соответствует нормам СанПиН.

В этот непростой период Роспотребнадзор разрешает увеличивать дозу хлора, не превышая предельно допустимых концентраций. В пик паводка на очистных сооружениях речной воды увеличивают вносимую дозу реагента с 300 кг до 1,5 т в сутки, а флокулянта – с 50 до 240 кг. Поэтому жители города должны быть готовыми к тому, что потребительские свойства воды могут измениться. Прежде всего чуть возрастет цветность, появится желто-коричневый оттенок и ощутимый запах хлора. Чтобы избавиться от него, специалисты центральной аналитической лаборатории рекомендуют отстаивать воду в течение 2-3 часов.

– Пробы воды берутся из 500 точек, определенных по городу, а качество питьевой воды постоянно контролируется – проверяется мутность, содержание остаточного хлора, привкус и запах. Только после этого очищенная вода из резервуаров чистой воды подается потребителям на станции 2 и 3-го подъема и в разводящую сеть, – отметила Татьяна Шималина, начальник центральной аналитической лаборатории.

Специалисты Барнаульской станции очистки речной воды заверяют: какой бы загрязненной не пришла обская вода на очистные сооружения, в квартиры потребителей она придет полностью соответствующей нормам СанПиН.