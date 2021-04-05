Жительница Барнаула создаёт уникальные цветы из холодного фарфора

Творчеством Марина Стурова занимается в свободное время. Снимками своих работ и историей прихода к лепке реалистичных бутонов она поделилась с корреспондентом «Вечернего Барнаула».

До 20 лет Марина жила в Яровом. Но уже много лет проживает в Барнауле, где работает бухгалтером.

В её жизни случился переломный момент, когда художница почувствовала тягу к творчеству.

«Немного вязала, пробовала макраме, а потом случайно увидела цветы из фоамирана. И закрутилось…», — рассказывает Марина.

Рядом с ней всегда был муж. Своими руками он сделал маленькую мастерскую, где сейчас работает художница.

В творчестве Марина уже 5 лет.

«Был, конечно, и творческий кризис после тяжелой болезни в течении 8 месяцев. Я устала продавать свои работы за бесценок, при этом вкладывая в них колоссальный труд», — поделилась девушка.

Сейчас она делает цветы из глины в технике «ботаническая скульптура». По её словам, именно из холодного фарфора получаются реалистичные букеты.

Недавно она зарегистрировалась в Instagram, где стала находить ценителей своих работ. Это очень радует художницу.

Марина говорит, что любит делать интерьерные композиции, но не монобукеты. По её словам изготавливать много одинаковых цветов надоедает. За всё время, она смастерила достаточно много украшений на заказ. Обычно это броши.

«Не люблю делать повторы и очень люблю, когда люди при заказе доверяются моему вкусу, тогда я не ограничена в своих фантазиях. Мой муж и старший сын вообще склоняют меня к тому, чтобы я делала только то, что хочу, и продавала уже тем, кому понравятся мои готовые работы, потому что это же моя отдушина», — рассказывает девушка.

Она заявила, что поддержка мужа имеет колоссальное для неё значение. Он всегда помогает жене, особенно, когда Марина показывает цветы для мнения со стороны.

«Он старается ответить честно, хотя иногда меня его ответы не устраивают», — смеётся художница.

Марина утверждает, что вдохновляет её природа, особенно если к ней присмотреться поближе.