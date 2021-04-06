Рассказываем, когда барнаульцы смогут увидеть первый весенний звездопад

В Барнаульском планетарии сообщили, что ждать звёздный дождь стоит в середине апреля.
Активность весеннего звездопада — Лириды будет с 16 по 25 апреля 2021 года. Максимум метеорного потока придётся на 22 апреля.
Чтобы наблюдать за звездопадом, следует обратить внимание на небесный обзор в предутренние часы. Радиант этого звездного дождя находится в созвездии Лиры, которое располагается в юго-восточной стороне горизонта (на период 4 часов утра).
«И хотя активность Лирид невелика, лишь18-20 метеоров в час, попробуйте загадать желание „на падающую звезду“ в месяц вешних вод», — написали в пресс-службе планетария.