Рассказываем, когда барнаульцы смогут увидеть первый весенний звездопад

В Барнаульском планетарии сообщили, что ждать звёздный дождь стоит в середине апреля.

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Активность весеннего звездопада — Лириды будет с 16 по 25 апреля 2021 года. Максимум метеорного потока придётся на 22 апреля.

Чтобы наблюдать за звездопадом, следует обратить внимание на небесный обзор в предутренние часы. Радиант этого звездного дождя находится в созвездии Лиры, которое располагается в юго-восточной стороне горизонта (на период 4 часов утра).