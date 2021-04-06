Показатель смертности населения снижается в Алтайском крае

Об этом заявили в региональном Минздраве.
В ведомстве сообщили, что количество умерших в Алтайском крае в феврале 2021 года продолжило снижаться. Этот показатель уменьшился более, чем в полтора раза по сравнению с ноябрем 2020 года.
Напомним, существенный прирост смертности отмечен в регионе с сентября 2020 года на фоне взрывного роста числа заболевших COVID-19. Пиковым по количеству смертей стал ноябрь, когда в Алтайском крае умер 4 751 человек. После этого общее количество смертей стабильно снижается: в декабре умерло 4 175 человек, в январе 2021 года — 3 819 человек, в феврале умерло 3 032 жителя Алтайского края.
Однако пока этот показатель выше, чем в 2019 и 2020 годах, поэтому система определенных ограничений и мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, а также работа в особом режиме некоторых учреждений здравоохранения продолжаются.
В целом за 12 месяцев 2020 года в Алтайском крае умерло 37 838 человек, что на 5 054 человека больше, чем в 2019 году, или на 15,4%. В тоже время, по данным Росстата, уровень общей смертности в России за весь 2020 год повысился на 18%. По приросту коэффициента смертности на 1 000 человек населения Алтайский край занимает в Российской Федерации 40-е место из 85 субъектов.