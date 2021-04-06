Показатель смертности населения снижается в Алтайском крае

Об этом заявили в региональном Минздраве.

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В ведомстве сообщили, что количество умерших в Алтайском крае в феврале 2021 года продолжило снижаться. Этот показатель уменьшился более, чем в полтора раза по сравнению с ноябрем 2020 года.

Напомним, существенный прирост смертности отмечен в регионе с сентября 2020 года на фоне взрывного роста числа заболевших COVID-19. Пиковым по количеству смертей стал ноябрь, когда в Алтайском крае умер 4 751 человек. После этого общее количество смертей стабильно снижается: в декабре умерло 4 175 человек, в январе 2021 года — 3 819 человек, в феврале умерло 3 032 жителя Алтайского края.

Однако пока этот показатель выше, чем в 2019 и 2020 годах, поэтому система определенных ограничений и мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, а также работа в особом режиме некоторых учреждений здравоохранения продолжаются.