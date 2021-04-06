Барнаульские вузы станут кузницей кадрой для индустрии края

Об этом заявил заместитель председателя Правительства Алтайского края Александр Климин, выступая на церемонии вручения дипломов выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Татьяна Сухомлинова

Климин сообщил, что краевые власти в настоящее время разрабатывают свои региональные программы профессиональной переподготовки. В частности, кадров для промышленности и энергетики.

Основными площадками подготовки кадров станут ведущие алтайские вузы: Алтайский государственный университет, Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова и их филиалы в Бийске и Рубцовске.

«Я обращаюсь к присутствующим в этом зале руководителям из числа выпускников Президентской программы, чтобы вы направляли своих сотрудников на наши региональные программы по принципу «научился сам — обучи другого», — подчеркнул Александр Климин.

По мнению специалистов, появление в Алтайском крае региональных программ переподготовки кадров укрепят связь образования, науки и производства, позволят привлечь дополнительные средства в развитие высшего образования и помогут повысить эффективность производства и производительность труда на предприятиях региона.