«Черных» лесорубов задержали в Алтайском крае

Они срубили пять сосен.

Деревья злоумышленники распилили на трехметровые сортименты и часть из них успели вывезти на снегоходе на пилораму. Забрать оставшуюся в одном из кварталов Озерского лесничества древесину мужчинам помещали сотрудники полиции, которые оперативно направились проверять сообщение о проведении вырубки леса.

Жители Первомайского района 1982 и 1987 годов рождения отрицать свою вину не стали и сразу признались в том, что деревья они планировали распилить и после этого продать. У них изъяли снегоход «Буран», бензопила, деревообрабатывающий станок, древесина.

Общий объем спиленных деревьев составил около 15 кубических метров, а сумма материального ущерба — почти 500 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Тальменскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Одним из наказаний, предусмотренных санкцией данной статьи, является штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.