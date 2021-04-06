Долги барнаульцев растут

Задолженность жителей столицы Алтайского края за потребленную электроэнергию превысила к началу весны 40 млн рублей. На каждого жителя Барнаула, включая младенцев, долг составляет в среднем 66 рублей.

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Между тем, по сообщению АО «Алтайэнергосбыта», в зоне ответственности которого, помимо Алтайского края, находится и Республика Алтай, в Горном Алтае положение дел еще хуже. Достаточно сказать, что в Горно-Алтайске (административном центре соседнего региона), где проживает всего-навсего 65 тыс. человек, долги достигают 38 млн рублей с подушевой задолженностью в 580 рублей на жителя. А в пригородном Майминском районе (25 тыс. жителей) задолженность «подбирается» к 1 тыс. рублей на душу населения.

Среди «лидеров» по долгам за электричество в Алтайском крае — Первомайский район, где значительную часть задолженности формируют дачники и садоводы, а также Бийск с прилегающим Бийским районом и Павловский район.

Как отмечают в «Алтайэнергосбыте», ситуация складывается сложная и объясняется наследием прошлого года.

«Действовавший тогда из-за пандемии запрет на начисление пени и отключение электроэнергии должникам-физическим лицам заметно подорвал платежную дисциплину», — уверены в сбытовой компании.

Энергетики полагают, что значительные долги (почти полмиллиарда рублей в «двух Алтаях») все-таки удастся сократить. Ведь с начала года действие всех штрафных санкций было возобновлено.