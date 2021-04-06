Футбол выходит из спячки. Завтра «Динамо-Барнаул» начнет весеннюю часть сезона

7 апреля ФК «Динамо-Барнаул» в Димитровграде проведет первый матч после зимней паузы в группе 4-й Профессиональной футбольной лиги против местной “Лады”.

“Динамо-Барнаул” возобновляет сезон. Фото Ярослава Махначёва.

Стадион будет готов

Полгода без большого футбола – таков календарь в четвертой группе ПФЛ, для болельщиков более привычной под названием «Урал-Приволжье». 17 октября динамовцы провели последний матч, после чего ушли на зимнюю паузу. Но пора и футболистам выходить из спячки. Сегодня, во вторник, бело-голубые отправились на первый выезд весенней части турнира.

Календарь у наших игроков насыщенный: 7 апреля – игра с «Ладой» из Димитровграда, 10 апреля – еще одна «Лада», но уже тольяттинская, а 13 апреля динамовцы играют с дублем самарских «Крыльев Советов» – на этом тройной выезд завершится. И уже 17 апреля барнаульцы проведут первый домашний матч весны против нижегородской «Волны».

– 30 марта состоялось совещание участников нашего турнира, обсуждали, кто в какой готовности. Всех волнует, каким будет поле к первому домашнему матчу. Заверяю, что оно будет пригодно для игры, – говорит президент ФК «Динамо-Барнаул» Алексей Минин.

В общем, домашний матч однозначно состоится, и пройдет он с болельщиками на трибунах. Сейчас ковидных ограничений на стадионе минимум, болельщики должны быть в масках и по возможности в перчатках, а также обработать руки при входе на стадион. Футболистов же ждет дезинфекционный тоннель на выходе из раздевалок.

Поле стадиона “Динамо” готовят к первой весенней игре. Фото Ярослава Махначёва.

Молодых проверили

Готовиться к весенней части чемпионата начали еще в декабре. Сначала проводили втягивающие тренировки, затем начали работу над общефизической подготовкой. Кульминацией зимних тренировок стал выезд на сборы в Крымск в марте. Как отметил Алексей Минин, такой возможности не было пять лет, на этот раз удалось найти средства для выездной подготовки.

В Крымске «Динамо» провело пять контрольных матчей, победить удалось лишь раз – обыграли молодежный состав «Химок» со счетом 3:1.

– Конечно, побеждать хочется всегда, в том числе и на подготовительных играх, но на данном этапе важнее было проверить игроков, – говорит главный тренер ФК «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев. – На сборы мы брали десять игроков из молодежного состава, всем дали сыграть, пробовали разные сочетания. Раньше мы видели, каков игрок в деле, уже во время официальных игр, по ходу у них меняли схемы, связки. Сейчас появилась возможность сделать это раньше. Некоторые из молодых игроков могут помочь нам в весенней части чемпионата.

На прошлой неделе «Динамо» провело еще один контрольный матч, в жарком барнаульском дерби победив «Темп» – 2:0. Голы забили Евгений Щербаков и Владимир Завьялов.

На зимний перерыв барнаульцы ушли на восьмом месте в турнирной таблице. О задачах на весеннюю часть сезона в «Динамо» говорят аккуратно. Как таковой глобальной цели занять определенное место нет. По словам Алексея Минина, нынешний сезон, первый для барнаульцев в новой зоне ПФЛ, ознакомительный – надо посмотреть на соперников, проверить молодежь, а уже на следующий чемпионат планировать что-то определенное.

– Вообще, я не очень люблю разговоры о каких-то местах, – говорит Александр Суровцев. – Выходя на поле, футболист хочет победить в любом матче. Поэтому и наша задача – побеждать во всех играх, а там уж как получится.

На данный момент так и не объявлено решение комитета по этике РФС относительно футболистов «Динамо», замешанных в ставках на спортивные соревнования. Напомним: разбирательство началось после анонимки, поступившей в ряд краевых СМИ, несколько футболистов обвинялись в играх на тотализаторе, что запрещено контрактом. На сбор в Крымск тренерский штаб этих игроков не брал, но сейчас они тренируются с командой и от игр не отстранены.

В новом свете

Стадион «Динамо» за последние пару лет изменился в лучшую сторону. Реставрировали входной узел, в прошлом году уложили новые беговые дорожки. Задача на ближайшее время – ремонт подтрибунных помещений и реконструкция системы освещения.

У Российского футбольного союза есть определенные требования по свету на играх чемпионата и первенства страны. Сейчас освещение динамовского стадиона им не соответствует, из-за чего матч приходится начинать рано, особенно весной и осенью.

– Болельщикам это неудобно, особенно в рабочие дни. Понятно, что есть онлайн-трансляции, но смотреть живьем футбол интереснее. Чтобы была возможность начинать матчи в 19.00, нужно менять освещение, – говорит Алексей Минин. Ориентировочная стоимость этих работ – три миллиона рублей, их клуб планирует привлечь при помощи спонсоров. В идеале, уже в следующем сезоне, который стартует в июле, барнаульские болельщики должны смотреть футбол в новом свете.