Мошенников из Алтайского края задержали за хищение 10 млн рублей у доверчивых граждан

Мошеннические действия они совершали с июня по октябрь 2020 года и обманывали физических и юридических лиц.

Фото: МВД по Алтайскому краю

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, уроженцы Алтайского края 1989 и 1994 годов рождения на различных Интернет-площадках размещали объявления о продаже на выгодных условиях различной сельскохозяйственной продукции (сахар, масло растительное, мука, крупы). Торговлю осуществляли от лица трех фиктивных юридических организаций, которые заранее официально зарегистрировали в Барнауле и Новосибирске.

Получая телефонный звонок от покупателя, лже-продавцы представляясь вымышленными именами, выдавали себя за менеджеров и предлагали перевести им предоплату. После зачисления денежных средств на подконтрольные счета, номера телефонов менялись. Всего у доверчивых граждан они похитили больше 10 млн рублей.

Один из подозреваемых был задержан в Барнауле, другой — на территории Республики Крым. У них изъяли сотовые телефоны, банковские карты, ноутбуки, печати, документы, денежные средства в сумме около 100 тысяч рублей, легковой автомобиль.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», занимается главное следственное управление ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Судом в отношении задержанных мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление возможных других соучастников преступлений.

Сотрудники полиции напоминают, что при совершении сделок необходимо изучить сведения, когда начала свою работу организация, кто являлся клиентом, получить достоверные отзывы о ее деятельности. Если необходимая информация отсутствует, то это должно вызывать сомнения и подтолкнуть к тому, чтобы сделать выбор в пользу других, более надежных коммерческих партнеров.