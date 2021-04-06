Музыкально-поэтический спектакль «Ноктюрн» покажут на сцене института культуры в Барнауле

Музыкально-поэтический спектакль по письмам, сочинениям, рисункам художника Никиты Цветкова «Ноктюрн» пройдёт 9 апреля 2021 года в 18:30 в концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66).

Спектакль был создан в 2018 году педагогами-режиссёрами кафедры театральной режиссуры и актёрского мастерства Еленой Шангиной и Русланом Гарибовым. В основу спектакля легли материалы книги «Я хочу послужить Отчизне….», рассказывающей о жизни и творчестве 16-летнего юноши, талантливого художника, который оставил после себя рисунки и сочинения, поражающие чистотой и глубиной восприятия мира, заставляющие задуматься о предназначении человека, о смысле жизни, об отношении к вечным ценностям. Спектакль, как и книга, пронизан духом подлинного патриотизма, воинской чести и благородства, мужского достоинства, чистой юношеской любви.

Барнаульского юного художника Никиту Цветкова сравнивают с Надей Рушевой. Оба прожили отпущенный краткий век невероятно концентрированно и ярко, если судить по творческому наследию, которого хватило бы на десять взрослых жизней. Ученик выпускного класса физико-математической гимназии № 42 до 15 лет профессионально не учился рисованию, но был увлечён историей и батальной графикой. Из-под его руки вышли сотни набросков карандашом и тушью о самых знаменитых битвах русской истории — Невской, Куликовской, Бородино, оружии Великой Отечественной войны Поневоле задумаешься, что дни рождения людям не просто так раздаются. У Никиты он — в День воинской славы, 23 февраля…

Друг семьи искусствовед Любовь Норгелене, в интервью, во время одной из выставок работ Никиты Цветкова, сказала: «Вчитываешься в его сочинения об Отечестве и его героях, и уходит жалость к юноше, прожившему так мало. Остается потрясение от линий и пластики, синтеза образа и слов. Автор уникально соединял защитников разных эпох в единую композицию. Темы героизма, преданности долгу с мальчишеской увлечённостью он воплощал на любой бумаге, что была под рукой в момент озарения. Откуда в ребёнке потребительского века эта любовь к России? Он ею грезил, а сложные ракурсы исторических образов рисовал с первого раза, легкой рукой. Умение, которое либо свыше дается, либо многолетним трудом нарабатывается…»

Увидев его рисунки, известный художник Юрий Иванов взял его к себе в ученики, пророча славу первого серьёзного баталиста после Верещагина и Сурикова. Но всем этим планам не суждено было сбыться — мальчик погиб во время летних каникул на берегу реки Алей в Рубцовске. Сегодня Никите Цветкову было бы уже 39 лет. Сохранять память о сыне, родителям помогают друзья — искусствоведы, педагоги и просто неравнодушные люди.

По материалам АГИК.