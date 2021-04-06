На Алтае Партия пенсионеров изберет своего лидера

9 апреля 2021 года в Барнауле пройдет собрание регионального отделения Партии пенсионеров России. На нем предстоит избрать руководителя краевого отделения партии и поставить задачи перед партийцами. Главная из них — участие в избирательной кампании по выборам депутатов в Госдуму и краевое Законодательное собрание.

По словам нынешнего лидера алтайских «пенсионеров» и главного претендента на пост руководителя краевого отделения партии Александра Третьякова, ожидается приезд на Алтай для участия в партийном собрании одного из московских партийных начальников — заместителя председателя партии Владимира Ворожцова. Планируется, что он не только проведет совещание с соратниками, но и даст пресс-конференцию для алтайских журналистов.