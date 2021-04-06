Уголовное дело возбудили по факту угрозы обрушения жилого дома в Барнауле

Вчера, 5 апреля 2021 года, возникла угроза обрушения фасадной балки дома по ул. 1-я Западная, 51 в Барнауле.

Следователи уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту угрозы обрушения жилого дома в городе Барнауле.

Известно, что жильцы, двое из которых дети, не пострадали и были эвакуированы. А дом признан аварийным ещё в 2019 году.

В настоящее время следователями СК проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. Расследование уголовного дела продолжается.

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