В Алтайский край прилетели серые журавли

Правда, на привычном для них болоте всё ещё много снега.

Фото: Ирина Кудинова

О прилёте на гнездовые участки серых журавлей рассказал орнитолог Алексей Эбель. На своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал фотографию птиц.

«Страшно подумать, но про этот гнездовой участок я знаю больше 30 лет. И журавли там всегда доверчивые, позапрошлой весной снимал там самца, когда самка была уже на гнезде», — поделился биолог со своими подписчиками.

Алексей собрал команду, которая планирует в грядущее воскресенье поездку в Кислухинский заказник слушать журавлей и смотреть, как летят чёрные аисты.