В Барнауле пострадали два ребёнка из-за халатности сотрудника коммунального предприятия

Одна девочка провалилась ногой в плохо закрытый люк, а другая упала на бетонный пол колодца.

Фото: Следком по Алтайскому краю

За это 42-летнего мастера участка филиала АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульская теплосетевая компания» осудят по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи уже завершили расследование уголовного дела.

Они установили, что обвиняемый должен был обследовать элементы теплосети, в том числе смотреть прилегания крышек люка к опорной поверхности корпусов тепловых камер. Если бы не халатность мастера, то он бы смог увидеть, что одном из люков на улице Солнечная поляна в Барнауле нет выступа для опоры крышки люка, ведущей в тепловую камеру, что не исключает ее вращения в крепежных пазах.

«Утром 7 мая 2019 года 10-летняя девочка, прогуливаясь с собакой, наступила на крышку люка и провалилась одной ногой в тепловую камеру, испытав физическую боль. Вечером этого же дня 4-хлетняя девочка, гуляя с родителями, также наступила на крышку люка. В связи с тем, что произошло ее вращение, ребенок упал на бетонный пол колодца высотой более 3 метров. При падении девочка получила различные травмы, причинившие средней тяжести вред здоровью, а также нравственные страдания», — написали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия вину не признал и от дачи показаний отказался. Но следователи собрали достаточные доказательства, поэтому уголовное дело направлено в суд.