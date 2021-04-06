В Барнауле выступит известный российский гитарист Виталий Будяк

Участник шоу Первого канала «Я почти знаменит» представит программу «Тайны маленького океана» на сцене Государственной филармонии Алтайского края 7 апреля 2021 года в 18:30.

Гитарист Виталий Будяк сегодня входит в число ведущих мастеров струнных инструментов, наравне с Алексеем Архиповским и Эстасом Тонне. А между тем в 7-летнем возрасте ему отказали при поступлении в музыкальную школу, сославшись на отсутствие у него слуха, голоса и … чувства ритма! У Виталия своя техника игры на гитаре: он использует не только гриф, но и деку, из-за чего инструмент выдаёт многомерный и объёмный звук. Столь необычная игра помогла ему пройти кастинг в программу «Я почти знаменит» на Первом канале. Деликатное использование электроники позволяет ему создавать музыкальный материал, богатый разнообразием тембральных красок и звуковых структур. Виталий Будяк выступает с сольными концертами, однако, по мнению знатоков, его звук не уступает в объёме и насыщенности целому ансамблю.

В Барнауле гитарист выступит в рамках своего первого гастрольного тура по России и представит новую программу «Тайны Маленького Океана». Название отражает восхищение музыканта красотой, величием и щедростью озера Байкал, которое с недавних пор стало для музыканта основным источником вдохновения.

Напомним, Виталий Будяк окончил музыкальное училище в Чите, а затем Красноярский Института Искусств. В 2010 Виталий завоевал гран-при международного конкурса «Бриллианты России» и стал лауреатом международного конкурса всероссийского конкурса «Многоликая Гитара». Сегодня на счету музыканта несколько альбомов: «Весна-Любовь», «Мечта» (записан с музыкантами группы « ДиДюЛя»), «Огненный Цветок» и «Живой». В 2011 году музыкант открыл собственную школу игры на гитаре и начал вести YouTube-канал. На 2021 год у гитариста запланирована запись пятого альбома «Space Symphony».