Барнаульца, по вине которого погиб его сын в ДТП, осудили на шесть с половиной лет

Он пьяным сел за руль, а рядом посадил 4-летнего мальчика. Разогнавшись, мужчина не справился с управлением.

ДТП произошло днём в ноябре 2020 года. Тогда 50-летний барнаулец сел за руль пьяным, не имея прав. Вместе с сыном они ехали на территории Ребрихинского района, когда на высокой скорости машина слетела в кювет и перевернулась. Мальчик погиб.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.