Барнаульские студенты и школьники учатся создавать мобильные приложения, инновационные игрушки вместе с сотрудниками предприятий

В выходные на базе Алтайского филиала РАНХиГС состоялась итоговая защита проектных работ стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов. Алтайский край». Участники боролись за путевки в международный детский центр «Артек» и участие в молодежном образовательном форуме «Алтай. Территория развития – 2021».

Одна из команд создала коллекцию школьной формы, которую сегодня носят ученики 10-го класса школы №53. Фото предоставлено АИРО

О старте программы «Кадры будущего для регионов. Алтайский край» объявили в 2019 году.

– Сначала был сформирован пул наставников из представителей промышленных предприятий, учреждений образования и культуры. Они заявили продукты, которые бы хотели создать вместе с детьми с нуля, – подчеркивает заместитель директора АИРО им. А.М. Топорова, руководитель проектного офиса «Кадры будущего для регионов. Алтайский край» Олеся Соколова. – В итоге получилось 30 команд, на защиту вышла 21 – те, кто довел продукт до конца. Мы считаем, это хороший результат.

Участники представили на суд компетентного жюри во главе с директором Центра проектов направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Алексеем Благининым актуальные разработки. В их числе настольные игры, мобильные приложения, виртуальные экскурсии, линейка модной школьной формы и даже инновационный бордюрный камень.

– Известно, что 90% решений водитель принимает на основе визуальной информации. В темное время суток человеческий глаз способен воспринимать лишь 5% необходимых визуальных данных, – рассказывает представитель барнаульской команды «АЛОМ» школьник Михаил Лисовой, их наставником стал ООО «ЖБИ Сибири». – Как дополнительную меру безопасности имеет право на жизнь бордюрный камень, обладающий светоотражающими свойствами.

Этот эффект достигается не с помощью специальной эмали. Все дело в микростеклосферах, которые буквально вдавливаются в бетон, – они-то и отражают свет. Такой бордюр долго не потеряет своих свойств – и нестабильные погодные условия, и механическое воздействие в этом случае бессильны.

За время реализации программы более чем 150 школьников и 50 студентов средних специальных и высших учебных заведений реализовали 21 социально значимый проект.

Барнаульская команда, «Emoji – гид» создала игрушку, заточенную на развитие эмоционального интеллекта у детей. Ребята сделали набор кубиков, посвященных эмоциям. Девять из них заключают в себе шесть разрезных картинок с животными, испытывающими злость, радость, счастье, интерес, удивление и гнев.

– Каждого можно оживить при помощи специального приложения и посмотреть небольшой мультик, – рассказывает наставник команды, методолог Фабрики детской игрушки Елена Шестакова. – Его главный герой – кот Тим (создание проекта совпало по времени с ребрендингом компании, и теперь зверек красуется на нашем логотипе). Он с экрана рассказывает ребятам об эмоциях и причинах их появления. Например, лиса злая, потому что голодная. Когда она поест, станет добрее. На видео выражение мордочки лисы действительно меняется. Еще у нас есть три дополнительных кубика. На одном изображен сам Тим с разными эмоциями, которые соответствуют цветам фона изображения. Еще на двух – лица Элли и Тимофея.

Игрушки прошли процедуры апробации и сертификации и теперь стоят на полках магазинов.

Фото предоставлено АИРО

– Определить лучших было сложно – все проекты очень разные, их невозможно сравнивать, – признается Олеся Соколова. – Важно, что этот проект нельзя назвать конкурсом. Он позволил сформировать команду региона, которая в будущем может сделать прорыв. Ребята между собой близко общались, обсуждали новые идеи, прокачивали определенные навыки, некоторые даже смогли заработать деньги, еще два школьника были трудоустроены. По большому счету, участники сформировали определенные социальные связи, которые позволят им быть успешными в будущем.