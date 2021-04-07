Болельщиков приглашают на закрытие хоккейного сезона

11 апреля в ЛДС «Титов Арена» пройдет праздник по поводу официального закрытия хоккейного сезона 2020/2021. В товарищеском матче сыграют хоккеисты «Динамо-Алтай» и болельщики.

Матч пройдёт 11 апреля на льду «Титов-Арены» (пр. Социалистический, 93), начало в 17.75. Все гости праздника смогут пообщаться с игроками главной краевой команды, сфотографироваться с ними и получить автографы.

Также на закрытии хоккейного сезона выступит группа Владимира Кислова. Вход свободный, соблюдайте требования эпидбезопасности.