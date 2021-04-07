Чей снег во дворе: разъясняем обязанности управляющих компаний

Сейчас на дворовых территориях большинства многоквартирных домов складируются большие объемы снега, который при массовом таянии может привести к подтоплению прилегающего участка. Жители жалуются на бездействие управляющих компаний в части вывоза снега и просят принудить их к исполнению обязанностей.

В тариф на текущее содержание жилья вывоз снега не входит, включена только ручная или механизированная уборка на ширину отмостки. Фото Андрея Чурилова

Собственники каждой третьей многоэтажки города недовольны тем, что посреди двора, а чаще рядом с проездами формируются огромные снежные кучи, которые остаются там до тех пор, пока сами не растают. Управляющие компании снег попросту не вывозят. С одной стороны, такое попустительское отношение УК к содержанию придомовых территорий недопустимо. Но с другой – все ли так очевидно?

По словам Алексея Пахоменко, заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Барнаула, у жителей есть основание предъявлять претензию управляющей компании на неудовлетворительное содержание придомовой территории только тогда, когда уборка снега включена в перечень работ в рамках текущего содержания жилья. Во всех остальных случаях требования жильцов необоснованны.

– Управляющая компания, беря дом на обслуживание, заключает договор, в котором устанавливается ежегодный перечень работ и финансирование для их исполнения. Исходя из запланированных видов работ формируется тариф на текущее содержание жилья, – объясняет Алексей Евгеньевич. – Если механизированная уборка участка и вывоз снега в специально отведенные места не были включены в данный перечень по текущему обслуживанию, то УК не сможет их выполнить. В их бюджете просто нет денег на то, чтобы нанять машину и оплатить ее.

Предприниматели, предоставляющие в найм спецтехнику, просят за аренду самосвала и вывоз снега на полигон от 4500 до 6500 рублей. Плюсом – оплата работы трактора по погрузке снега. Если нанимать технику с почасовой оплатой – получится еще дороже: минимум одна тысяча рублей за час работы. Можно ли выделить около 10 тысяч рублей на разовую уборку из средств текущего содержания без ущерба для запланированных ранее работ? Очевидно, что нет. Директор МУП ЖЭУ-30 Валерий Линьков объясняет:

– Средний тариф в нашей УК – 9,3 рубля с 1 кв. м жилой площади, хотя есть дома и с 12 рублями, и с шестью. В счет этой платы включены только расходы на механизированную уборку. Организуется она таким образом: ежедневно мастер совершает обход дворовых территорий, определяет объекты, которые нуждаются в чистке, и вызывает спецтехнику. Складируется собранный снег на территории многоквартирного дома так, чтобы образовавшаяся куча не мешала проезду машин и пешеходному движению, – рассказывает Валерий Леонидович. – Мы несколько раз предлагали нашим собственникам ввести в квитанцию строку «вывоз снега», но поддержки не получили. Говорят, что дорого. А включить эти работы в тариф довольно проблематично, поскольку сложно рассчитать точную сумму, необходимую на сезон. Зима может быть снежной, и вывоз потребуется каждую неделю, а может быть достаточно и раз в два месяца.

В договорах на обслуживание у большинства многоквартирных домов предусмотрена только уборка снега – механизированная или ручная. Согласно положениям Правил благоустройства жители могут требовать устранения колейности на проездах и проведения зачистки пешеходной зоны по ширине отмостки. Все остальное – за дополнительную плату.