Дворы и общественные территории уберут в Барнауле в «чистый четверг»

8 апреля 2021 года в Барнауле запланирован «чистый четверг», в рамках которого больше 7 700 человек и 35 единиц техники будут наводить санитарный порядок в городе.

Фото: pixabay.com

Барнаульцы будут собирать вытаявший мусора и листву, продолжат ворошение снега на площади более 23 тыс. кв. м., передаёт пресс-служба мэрии. Внимание рабочих муниципальных предприятий, студентов, управляющих компаний и представителей общественности будет уделено как общественным пространствам, так и придомовым территориям. По словам Елены Королёвой, начальника отдела по благоустройству городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, планируется организовать работы более чем на 300 дворовых участках и нескольких зеленых зонах.