Губернатор Томенко: «Мы не избежали потерь»

Об этом глава Алтайского края заявил, выступая сегодня, 7 апреля, на заседании регионального правительства. На нем, накануне ежегодного Отчета губернатора о работе правительства, краевые власти обсуждали результаты деятельности в 2020 году.

Подводя заседания, Виктор Томенко обратился к члена своего кабинета и призвал их к большей открытости:

— Мало сделать дело, его надо научиться показать, рассказать о нем и донести до всех жителей края. Ведь мы с вами, все нынешним составом краевого правительства, работаем на одну цель — улучшение жизни в крае по всем направлениям. Насколько это позволяют наши возможности и стараясь расширить эти наши возможности.

Губернатор призвал своих подчиненных перестать жонглировать пустыми, ничего не объясняющими данными и использовать пустые, абстрактные цифры, которые никак не связаны с реальной жизнью и не отражают реальных процессов, происходящих в экономике и социальной сфере края.

И продолжил:

— Надо рассказывать о результатах нашей работы, выступать перед людьми, если надо — доказывать. Формальные показатели статистики надо разъяснять людям. Ведь мы, как краевая власть, заинтересованы, чтобы достоверная информация была доступна всем жителям края. Если мы не будем этим заниматься, то такими спекуляциями, поверьте, будут заниматься другие, формируя соответствующие настроения в обществе. Впрочем, не скрывая проблем, мы и успехи свои замалчивать не намерены.

Томенко сообщил, что в ближайшем будущем приоритеты работы краевой власти по восстановлению занятости, росту зарплаты, оказанию социальной поддержки семьям сохранятся.

— Разумеется, мы не избежали потерь по большинству показателей социально-экономического развития Алтайского края. В первую очередь это касается демографии и системы здравоохранения, которая работала в чрезвычайных условиях. Пандемия коснулась всех сторон жизни, всех отраслей экономики и социальной сферы края. А засуха, к примеру, добавила сложностей в сельском хозяйстве. Но мы все свои обязательства и перед жителями края, и перед федеральным правительством, выполнили. Это главный, ключевой итог работы правительства края в 2020 году, — резюмировал Виктор Томенко.