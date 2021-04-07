Оркестр «Сибирь» вновь сыграет «Любимые мелодии кино» в Барнауле

На самую любимую зрителями программу музыканты приглашают горожан субботним вечером 10 апреля 2021 года в 17:00 в концертный зал «Сибирь».

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Без музыки сегодня невозможно представить ни одно кинопроизведение. Она — неотъемлемая часть происходящего в кадре. Музыка способна погрузить зрителя в нужную атмосферу, создать необходимое настроение. Хорошая подборка мелодий, песен, способна обеспечить добрую половину успеха фильма. По мелодии заставки к фильму и титрам поклонники способны на слух определить, какой фильм идёт в эфире!

Музыка к кино проделала огромный путь: от импровизационной игры тапера немых фильмов до оригинальных саундтреков. От специальных музыкальных подборок для музыкантов-иллюстраторов, до полноценных музыкальных альбомов к фильмам.

Огромный вклад в развитие музыки кино в нашей стране внесли выдающиеся советские композиторы Исаак Дунаевский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев. Дунаевский подарил на мне только музыку, но и песни к фильмам, которые стали символом эпохи и образа жизни людей, ушли в народ и до сих пор с удовольствием напеваются, стоит их услышать! Вот такие, давно ставшие частью нашей жизни мелодии из популярных фильмов и прозвучат на концерте оркестра «Сибирь» «Любимые мелодии кино».

В программе оркестра «Сибирь» можно будет услышать сюиту «Время, вперед!» Георгия Свиридова, увертюру к фильму «Дети капитана Гранта» Исаака Дунаевского, вальс «Тучи в голубом» Александра Журбина из сериала «Московская сага», «Мелодию» Валерия Зубкова из ленты «Цыган», композицию «Три товарища» Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и многие-многие другие. Киномузыка давно стала большим самостоятельным искусством, которое можно слушать отдельно от фильма, ведь все эти фильмы мы с вами знаем наизусть!

Во многих современных фильмах — комедии «Самый лучший день», мелодраме «Лёд», фильме-биографии «Лето», музыка — отдельный персонаж, который не уступает в значимости главным героям.