В фонды ГХМАК поступили новые экспонаты от дарителей

С начала 2021 года фонды музея пополнились новыми произведениями благодаря пожертвованиям художников из Алтайского края и Москвы.

Фото предоставлено ГХМАК

85 работ поступило в фонд ГХМАК от дарителей.

Ценным подарком в коллекцию музейной живописи стали два произведения академика Владимира Переяславца (1918-2018), посвященные летчикам времен Великой Отечественной войны. Сам Владимир Иванович, будучи выпускником МГХАИ им. В.И Сурикова, участвовал в боях в качестве летчика-истребителя в I Воздушной армии. Произведения художника были переданы в фонд музея его дочерью – живописцем Марией Переяславец. От заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Будкеева досталась музею работа его отца Михаила Будкеева «Сестра Александра», в основе которой – юношеские воспоминания художника, а по итогам персональной выставки барнаульского художника-монументалиста Сергея Осиночкина в фонд были переданы два выразительных живописных портрета алтайских художников Александра Потапова и Василия Рублёва.

Фонды графики Художественного музея также пополнились новыми поступлениями. Крупное пожертвование для музейной коллекции сделал архитектор, художник и писатель Сергей Боженко, который преподнес музею 67 автопортретов, оформленных на авторские листы и созданных в различных техниках: уголь, пастель, сангина.

Вдова художника Александра Дерявского – Светлана Александровна преподнесла в дар музею гуашь с буквицей «М» для оформления издания В.М. Шукшина «Я пришел дать вам волю». Этот лист завершил коллекцию графических работ художника, подготовленных для оформления данной книги. Барнаульский график Евгений Югаткин передал музею акварель «Кукла Клёпа». Этот подарок стал итогом выставочного проекта «Немного о себе. Новелла», осуществленного в музее в связи с 60-летием художника.

В фонде декоративно-прикладного искусства ГХМАК появились труды трех авторов, работающих в разнообразных техниках. Наш земляк – художник-керамист Юрий Капустин подарил музею четыре своих новых произведения, созданных в 2020 году в технике перегородчатой эмали. Юрий Николаевич – мастер различных графических техник, экспериментатор в области керамики. Его работы хранятся в галереях, музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.

По итогам выставки «Льняная горница» фонды музея пополнили работы, созданные в традициях народного искусства. Марина Иванова передала в дар керамическую декоративную композицию «В чудном лесе. Пастушок», созданную в стиле «Избяная керамика Шелаболихи» с использованием технологий изготовления традиционной игрушки. Художница по текстилю, народный мастер Алтайского края Ольга Рудаенко преподнесла музею комплект из дорожки-столешника и двух салфеток – образцы браного ткачества.