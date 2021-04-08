Барнаульцы всё ещё могут купить билеты на гастроли театра им. Вахтангова

Изголодавшиеся по знаковым культурным мероприятиям горожане разбирают билеты на гастроли театра им. Вахтангова как горячие пирожки, а до приезда артистов еще полтора месяца.

С 13 по 16 мая 2021 года в Барнауле пройдут гастроли легендарного московского театра. Четыре спектакля — «Евгений Онегин», «Царь Эдип», «Наш класс и «Крик лангусты» покажут на двух площадках — на сцене театра драмы и Молодёжного театра. Тур приурочен к 100-летию алтайской драмы и вахтанговского театра.

Стоимость билетов варьируется от 1000 до 3000 рублей в театре драмы, в МТА — от 500 до 2000 рублей. К сожалению, попасть на «Евгения Онегина» уже не удастся — билеты были раскуплены в течение нескольких дней, однако на три других спектакля билеты ещё есть. Конечно, кто-то скажет, что цена на билет довольно высока, но и событие для местных театралов знаковое. Для сравнения, на премьеру Сергея Женовача «Заговор чувств» по Юрию Олеше в МХТ им. Чехова билеты можно было купить от 1500 рублей.

Звёздный состав

На барнаульскую сцену выйдут легенды и звёзды вахтанговского театра: Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Леонид Бичевин, Юлия Рутберг, Евгений Князев, Андрей Ильин, Евгения Крегдже, Евгений Князев, Олег Макаров, Василий Симонов. А для участия в постановке «Царь Эдип» специально из Греции прилетят 12 греческих актеров, которые исполняют роль хора фиванских старейшин.

О постановках

Интерес к «Евгению Онегину» понятен. Бессмертный роман в стихах, безусловно, является одним из самых знаковых и эпохальных произведений русской литературы. И спустя два века с момента его написания, роман может стать очень хорошим учебником жизни, разгадывающим затейливые лабиринты человеческой души. Режиссёр Римас Туминас представил свое видение хрестоматийного произведения. Герои предстают перед публикой в исторических костюмах, но действие происходит не в пушкинскую эпоху — оно оторвано от реальности. Интересно и то, что по задумке режиссера, в спектакле появляются два Онегина: молодой щеголь в исполнении Леонида Бичевина и повзрослевший герой — его играет Сергей Маковецкий. Ленских тоже два — в исполнении Василия Симонова и Олега Макарова. Мистическую атмосферу спектакля дополняет музыка композитора Фаустаса Латенаса. Постановка мгновенно стала театральным шлягером, о котором говорят и дискутируют, которым восторгаются, с каждым следующим просмотром поражаясь масштабом и глубиной. За восемь лет, а премьера спектакля состоялась 13 февраля 2013 года, спектакль объездил с гастролями почти весь мир и вот-вот доберется до Барнаула.





Спектакль «Евгений Онегин»

Древнегреческую трагедию «Царь Эдип» Римас Туминас поставил к 95-летию театра им. Вахтангова, в 2016 году, вернувшись через текст Софокла к своим режиссёрским корням. Почти двадцать лет назад нынешний худрук Вахтанговского уже ставил «Эдипа», будучи главным режиссером Национального драматического театра Литвы. Сюжет классический: победоносный и справедливый царь Эдип, принесший 15 лет назад мир и покой в Фивы, изгнав Сфинкса, бессилен перед эпидемией чумы. За советом к дельфийскому оракулу отправляют Креонта, брата Иокасты, супруги и матери царя. Креонт озвращается с вестью, что боги требуют покарать убийцу Лая — предыдущего властителя Фив и отца Эдипа. Финал известен: совершив убийство в запальчивости, по незнанию, Эдип находит силы для суда над собой. Сам Римас Туминас предлагает рассматривать историю Эдипа не как трагедию рока, а как «трагедию самопознания» — историю человека, узнавшего/осознавшего про себя ужасное, признавшего ошибку — и необходимость понести за неё наказание.

Спектакль «Крик лангусты», по пьесе «Смех лангусты» в редакции Жоржа Вильсона поставил Михаил Цитриняк. В спектакле на сцене только два актёра: Юлия Рутберг и Андрей Ильин, — и великое множество персонажей. Это история великой актрисы Сары Бернар, которая вспоминает свои прежние жизни и продолжает играть… Сидя в кресле на своей приморской вилле она разыгрывает диалог с матерью, с настоятельницей монастыря, с грубым американским импресарио, который не расстается с пахучей сигарой, и Оскаром Уайльдом — одним из выдающихся современников, которые уже умерли, а она еще нет. В воспоминаниях ей то одиннадцать, то двадцать шесть, то тридцать восемь. Партнером по драме памяти выступает Жорж Питу — секретарь, помогающий актрисе писать мемуары. Сцены из артистической жизни перемежаются отрывками из некогда популярных спектаклей, ворчливыми спорами с Питу и бессмысленным, но жарким противостоянием с Солнцем.

Спектакль «Крик лангусты»

В спектакле «Наш класс» расскажут об одном из многочисленных свидетельств холокоста в Польше. Пьеса современного польского драматурга Тадеуша Слободзянека «Наш класс. История в 14 уроках» стала большим событием сразу после первой публикации в 2008 году; сегодня её ставят по всему миру. Пьеса основана на документальных материалах, собранных в книге Яна Томаша Гросса «Соседи». В центре внимания — маленький польский городок Едвабн, 1920-е годы, дружный школьный класс; евреи и поляки подрастают и дурачатся, пока не задумываясь толком, кто из них поляк, а кто еврей. Все меняется с началом войны: начинается ужасающая мясорубка, в которой люди забивают камнями и сжигают заживо своих друзей детства. И это только начало пьесы, действие которой охватывает и будущее одноклассников, и доходит до наших дней. Режиссёр Наталья Ковалева поставила спектакль с недавними выпускниками Щукинского училища — кузницы кадров для Вахтанговского театра, очень подробный, мощный и деликатный спектакль о всепобеждающих механизмах истории, в которой всех жалко и которая касается каждого.

Спектакль «Наш класс»

Юбилейные события

Предстоящие гастроли — обменные. Артисты театра драмы выступят на московской сцене, где представят несколько постановок. Также в честь векового юбилея театра драмы, поставят спектакль «Интуиция» под руководством актёра Константина Хабенского. Режиссером выступит Данил Чащин. Он известен тем, что неоднократно ставил спектакли по текстам современных авторов, участвует в режиссёрских лабораториях под руководством Юрия бутусова, Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова. Пьесу, в центре сюжета которой истории людей, которые умерли и попали на тот свет, написал писатель Александр Цыпкин. Автор утверждает, что «Интуиция» — это трагикомедия, «созданная в разговорах С Константином Хабенским о том, Кто нас Там ждёт».

Кстати, билеты на три дня премьеры «Интуиции» — 27, 28, 29 мая раскупили в Барнауле за сутки! Но на вахтанговские постановки вы еще успеете купить билеты.