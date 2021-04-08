Два человека погибли на пожаре в Алтайском крае

Тела погибших обнаружили сотрудники МЧС после того, как потушили горящий дом.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сегодня, 8 апреля 2021 года, в 00:32 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в селе Зайцево Тальменского района.

Горел деревянный дом по улице Цветочная. Огонь стремительно распространялся по горючим конструкциям. Возгорание было обнаружено слишком поздно, сообщение в пожарную охрану также поступило с опозданием.

Пожарные немедленно приступили к ликвидации пожара. Около полутора часов потребовалось огнеборцам для полной ликвидации горения. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших. Причина случившегося выясняется, передаёт ГУ МЧС России по Алтайскому краю.