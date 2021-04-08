Представитель экспертного совета «Золотой Маски» оценит спектакли МТА

До 10 апреля на всех показах спектаклей Молодёжного театра Алтая в зрительном зале будет находиться Ирина Алпатова.

Театровед, критик, кандидат искусствоведения, редактор отдела научно-методической работы Государственного центрального театрального музей имени А. А. Бахрушина, автор журналов «Театр», «Театрал», «Петербургский театральный журнал», газеты «Экран и сцена», член экспертного совета российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» посмотрит самые знаковые постановки МТА.

В пресс-службе МТА сообщили, что театр пригласил эксперта в Барнаул, чтобы узнать мнение профессионала о творческой деятельности МТА. Критик находится в Барнауле с 7 апреля и посмотрит и даст свою оценку пластической драме «Бойцовский клуб» по роману Чака Паланика, опере «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера, семейной истории «Временно недоступен» по пьесе Петры Вюлленвебер и трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет».