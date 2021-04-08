В Барнауле разыскивают мужчину, который совершил действия сексуального характера в отношении девочки

Это случилось 7 апреля 2021 года.

Фото: Следком по Алтайскому краю

По данным следствия вчера вечером около дома № 31 по улице Панфиловцев в Барнауле неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Приметы разыскиваемого: возраст 20-35 лет.

Был одет: шапка черного цвета, куртка красного цвета, спортивные штаны.

Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении личности подозреваемого и его местонахождении. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам в городе Барнауле: 8 (385-2) 42-02-02, 29-80-39 или 02.