В Барнауле временно закрыли участок улицы Лазурной для транспорта

Такие меры необходимы для проведения дорожно-ремонтных работ.

Сегодня, 8 апреля 2021 года, в Барнауле на нечетной стороне улицы Лазурной в районе пересечения с улицей Власихинской закрыли движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части. На данном участке проводят аварийно-восстановительные работы, вызванные просадкой грунта. Время окончания работ будет уточнено позднее, передаёт пресс-служба мэрии.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанного участка, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.