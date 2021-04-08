В пятницу в Барнауле стартует большой футбольный турнир

Турнир памяти заслуженного тренера РСФСР Василия Фомичёва стартует в Барнауле 9 апреля. Он пройдет уже в двадцатый раз.

В Барнауле пройдет турнир памяти Василия Фомичева. Фото Ярослава Махначёва.

По оценке организаторов, ФК «Полимер», в этом году состав участников как никогда сильный и многочисленный. В Барнаул приедут иркутский «Байкал», рубцовское «Торпедо», междуреченская «Распадская», бийский «Строитель», ФК «Новосибирск», молодежные составы томской «Томи» и красноярского «Енисея». Соперничать с ними будут барнаульские «Темп», два состава «Полимера», «Алтай» и молодежное «Динамо». Пусть все команды и любительские, но в составах хватает футболистов, имеющих профессиональный опыт, а значит, игры будут интересными.

На первом этапе команды разделены три группы, на втором победители, а также лучшая из команд, занявшая вторую строчку в своей подгруппе, сыграют полуфинальные матчи, остальные продолжат борьбу за 5-12 места. Матчи пройдет на стадионе «Полимер» и в манеже «Темп».

С 9 по 12 марта состоятся игры группового этапа, 13 и 14 марта – плей-офф.