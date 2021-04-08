Выставку о Михаиле Калашникове откроют на Старом базаре в Барнауле

Открытие состоится 10 апреля 2021 года в 12:00 на первом этаже рынка. Её смогут посетить все желающие, так как вход свободный.

Фото: afmedia.ru

Работать передвижная выставка Алтайского государственного краеведческого музея на «Старом Базаре» в Барнауле будет до 23 апреля с 9:00 до 20:00 каждый день. Она посвящена Михаилу Калашникову и военной безопасности страны.

Во время открытия барнаульцы смогут и принять участие в мастер-классе по сборке/разборке автомата «Калашникова» и викторине на знания биографии великого конструктора. А также узнают интересные факты о личности всемирно известного земляка — конструктора-оружейника М. Т. Калашникова.