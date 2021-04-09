17-летнего подростка из Барнаула осудили на 3 года за закладки

Заниматься оборотом наркотиков юноше предложил неизвестный в Интернете в августе 2020 года.

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Барнаульский подросток согласился, а затем стал получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свертки и сбывать путем «закладок» на территории Барнаула. Довести преступный умысел до конца осужденному не удалось. Его задержали сотрудники полиции. В ходе досмотра у подростка было изъято около 30 свертков с приготовленными для сбыта наркотиками.

В ходе предварительного следствия молодой человек вину признал и раскаялся в содеянном. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.