Алтайские птицеводы пообещали, что рост цен на яйца остановится

Об этом они заявили губернатору Виктору Томенко, который собрал на специальное совещание руководителей крупнейших птицефабрик Алтайского края. Темой обсуждения стали цены на пищевое яйцо, которые по сравнению с прошлым годом выросли значительно, почти на 70%.
В Алтайском крае ежегодно производится около 850 миллионов штук яиц, чуть больше половины продается за пределы региона и экспортируется в другие страны. При этом в розничной торговле присутствует и продукция из других регионов страны.
Директора птицефабрик объяснили беспрецедентный рост стоимости яиц повышением цен на кормовое зерно и составляющие рациона для птицы, материально-технические ресурсы, упаковочные материалы, ветпрепараты упаковочные материалы и другие. Повлиял также сезонный скачок спроса, обусловленный приближением пасхальных праздников.
Между тем руководители птицеводческих предприятий пообещали, что цены на пищевое яйцо в апреле стабилизируются.
«Рост отпускной цены на птицефабриках и рост стоимости в торговых сетях должен быть обоснованным, осмысленным. Федеральной антимонопольной службой проведен целый ряд проверок, нарушений антимонопольного законодательства не зафиксировано. У наших производителей яйца есть понимание своей ответственности за ценообразование», — подытожил Виктор Томенко.