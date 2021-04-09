Барнаульское «Динамо» уступило в первом официальном матче года

9 апреля «Динамо-Барнаул» на выезде матчем с димитровградской «Ладой» возобновило сезон в ПФЛ (группа 4) после весенней паузы. Наша команда уступила с минимальным счетом 0:1.

“Динамо” уступило “Ладе”. Фото пресс-служба ФК “Лада” (Димитровград)

Игра проходила на нейтральном поле в Ульяновске, так как стадион в Димитровграде не успели подготовить. Единственный гол наши футболисты пропустили под занавес игры на 88-й минуте. Отметим, к этому моменту динамовцы играли вдесятером, в середине второго тайма с поля за вторую желтую карточку был удален Ярослав Овсянников.

В субботу, 10 апреля, «Динамо-Барнаул» на выезде сыграет с еще одной «Ладой», на этот раз тольяттинской.