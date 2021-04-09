БК «Барнаул» – в финале Суперлиги-2

В ответном полуфинале чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги-2 в Магнитогорске БК «Барнаул» одержал вторую победу над местным «Металлургом» и вышел в финал турнира.

БК “Барнаул” – в финале Суперлиги-2. Фото Ярослава Махначёва.

Напомним, барнаульцы в первом полуфинальном матче разгромили дома «Металлург» – 96:69. В ответной встрече задача была несложной – не проиграть с разницей больше, чем 27 очков, но баскетболисты из краевой столицы не стали играть на удержание разницы в счете, сумев победить и на выезде – 78:73. Самыми эффективными в составе нашей команды стали Данил Синегубов (18 очков и 6 подборов), Артем Чеваренков (14 очков и 4 передачи) и Дмитрий Злобин (7 очков, 5 передач и 3 перехвата).

В решающем матче «Барнаул» встретится с «Чебоксарскими ястребами», которые во втором полуфинале в драматичном поединке взяли верх над «Тамбовом», по сумме двух матчей опередив их всего на одно очко.

Первый финальный матч между «Ястребами» и «Барнаулом» пройдет в Чебоксарах, ответный – в краевой столице.