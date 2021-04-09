Больше 20 автомобилистов накажут за парковку на газонах в Барнауле

Рейд по выявлению автомобилей, припаркованных в неположенном месте, провели 8 апреля 2021 года в Индустриальном районе города.

В результате проверки, выявлено более 20 нарушителей. В отношении них будут составлены административные материалы и рассмотрены на заседании административной комиссии.

В пресс-службе мэрии барнаульцам напомнили, что размещение транспортных средств, в том числе тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, прицепных и стационарных сельскохозяйственных машин на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 27 закона Алтайского края «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» № 46- ЗС.

Санкции предусматривают наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан от 500 до 3 000 рублей, на должностных лиц — от 1 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 5 000 до 50 000 рублей.

Обратиться с жалобой на нарушителей можно в администрацию района и в полицию.

При обращении необходимо предоставить: ваши данные, написанную максимально подробно жалобу с указанием даты и времени, когда зафиксировано правонарушение, доказательства в виде фото- или видеоматериалов.

На фото должен быть четко виден номер машины правонарушителя, автомобильное средство на газоне, адресная табличка дома или достопримечательность, которую не составит труда опознать сотрудникам уполномоченных органов.